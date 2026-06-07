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Serie C, la finale playoff: Ascoli-Union Brescia 1-0 – Diretta

(Adnkronos) – È il giorno della finale di ritorno del playoff di Serie C. Oggi, domenica 7 giugno, l’Ascoli ospita l’Union Brescia – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto degli spareggi promozione che assegneranno l’ultimo posto ancora libero nella nuova edizione della Serie B. Si riparte dall’1-1 del Rigamonti nella gara d’andata, sospesa per pioggia e terminata con un pareggio.  

 

La squadra lombarda ha superato il Catania nell’ultimo turno, mentre i marchigiani hanno battuto la Salernitana. 

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