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Nazionali

Sinner, vacanze con Laila Hasanovic: Jannik vola in Sardegna

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si gode le vacanze con Laila Hasanovic. Il tennista azzurro, reduce dall’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2026, sta trascorrendo un periodo di relax, lontano dal tennis con la fidanzata. Sinner ha giocato ininterrottamente da marzo, collezionando vittorie a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, prima del colpo di calore che lo ha ‘steso’ a Parigi. 

Per ricaricare le batterie Sinner è volato in Sardegna, in particolare in Costa Smeralda, a Porto Cervo, insieme alla fidanzata. Una meta già esplorata negli anni scorsi, e, anche in questa occasione, l’azzurro non è passato inosservato. Tanti i selfie concessi a tifosi e appassionati, con i video che stanno rimbalzando senza sosta sui social. 

 

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