Successo per la giornata dedicata alle spirometrie gratuite: eseguiti 38 esami alle Ancelle

Una risposta positiva da parte della cittadinanza e un importante momento di sensibilizzazione sulla salute respiratoria. Si è conclusa con 38 spirometrie effettuate la giornata di prevenzione promossa dall’équipe di Pneumologia, con la dottoressa Marialma Berlendis, che ha offerto ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a controlli e colloqui specialistici.

L’iniziativa, organizzata con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce delle patologie respiratorie e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, ha registrato una significativa partecipazione da parte della popolazione. Durante la giornata, gli operatori sanitari hanno eseguito gli esami e fornito informazioni utili sui corretti stili di vita e sulla tutela della salute polmonare.

La spirometria rappresenta uno strumento fondamentale per valutare la funzionalità respiratoria e per individuare precocemente eventuali problematiche legate a malattie croniche come asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e altre patologie dell’apparato respiratorio. Proprio per questo motivo, le campagne di screening e prevenzione rivestono un ruolo sempre più importante nel percorso di tutela della salute pubblica.

Soddisfazione è stata espressa dal personale sanitario coinvolto nell’organizzazione dell’iniziativa, che ha visto medici, infermieri e operatori lavorare insieme per garantire accoglienza, informazione e assistenza ai partecipanti. Oltre agli esami, numerosi cittadini hanno potuto confrontarsi direttamente con gli specialisti, ricevendo indicazioni personalizzate e chiarimenti sui principali fattori di rischio.

L’ottima adesione conferma l’interesse della popolazione verso le attività di prevenzione e l’importanza di iniziative che avvicinano i servizi sanitari ai cittadini. Le 38 spirometrie effettuate rappresentano non soltanto un dato numerico, ma il segno concreto di una crescente attenzione verso la salute respiratoria e la diagnosi precoce.

Una giornata che ha coniugato assistenza, informazione e prevenzione, confermando il valore di queste iniziative nel promuovere una cultura della salute sempre più diffusa e partecipata.

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