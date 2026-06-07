Un albero per suggellare il loro amore: Selene e Tommaso donano una quercia rossa a Castelverde

Hanno scelto di celebrare il giorno del loro matrimonio con un gesto destinato a durare nel tempo, trasformando una ricorrenza personale in un dono per l’intera comunità. Selene e Tommaso, sposi il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, hanno deciso di piantare una quercia rossa e di donarla al Comune di Castelverde.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con Fondazione Ambiente ETS nell’ambito del progetto “Un Albero per il Futuro”, che promuove azioni concrete di sensibilizzazione ambientale e valorizzazione del patrimonio verde.

Alla cerimonia di consegna dell’albero ha partecipato anche il sindaco Graziela Locci, condividendo con gli sposi un momento carico di significato non solo per la coppia, ma per l’intero territorio. La quercia rossa, infatti, rappresenta da sempre un simbolo di forza, crescita e continuità tra le generazioni, valori che ben si sposano con l’idea di una nuova famiglia che guarda al futuro.

La scelta assume un significato ancora più profondo perché maturata nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, una ricorrenza internazionale che richiama cittadini e istituzioni all’importanza della tutela della natura e della sostenibilità. In questo contesto, il gesto di Selene e Tommaso diventa un esempio concreto di come anche i momenti più importanti della vita possano trasformarsi in occasioni per lasciare un segno positivo nella comunità.

“Selene e Tommaso hanno scelto di trasformare un momento importante della loro vita in un dono per la comunità e per le future generazioni. La quercia rossa donata al Comune di Castelverde rappresenta un segno concreto di amore per il territorio e una testimonianza di come ciascuno possa contribuire a costruire un futuro più verde e sostenibile”, sottolineano da Fondazione Ambiente ETS.

L’albero crescerà negli anni insieme ai ricordi di quel giorno speciale, diventando un simbolo tangibile di un amore che guarda oltre il presente e che affida alla natura un messaggio di speranza, responsabilità e attenzione verso il bene comune.

Perché, in fondo, ci sono gesti che vanno oltre la celebrazione di un matrimonio e diventano un’eredità per tutta la comunità.

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