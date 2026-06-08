Alla guida con tasso alcolico di 1,00 g/l, denunciata donna di 44 anni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una donna di 44 anni, fermata nella notte tra sabato e domenica da una pattuglia della Radiomobile.

La donna viaggiava a bordo della sua auto, intorno alle 3 di notte, con un andamento irregolare, che ha subito insospettivo i militari. Hanno quindi fermato il mezzo e hanno identificato la conducente, sentendo provenire dall’abitacolo un forte odore di alcol.

La 44enne era in stato confusionale e, sottoposta al test dell’etilometro, ha evidenziato valori di poco superiori a 1,00 g/l, il doppio del consentito. E’ quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sua patente è stata immediatamente ritirata.

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