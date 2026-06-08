Anniversario uccisione fratelli Rosselli: il Comune di Cremona all’iniziativa a Firenze

In occasione dell’89° anniversario del loro assassinio, martedì 9 giugno i fratelli Carlo e Nello Rosselli verranno ricordati alla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli di Firenze, la loro città. I due fratelli vennero infatti uccisi il 9 giugno 1937 a Bagnoles de l’Orne dall’organizzazione terroristica di destra francese della Cagoule su mandato dei servizi segreti del governo fascista italiano.

La Fondazione Circolo Rosselli, presieduta dell’ex ministro Valdo Spini, ha infatti organizzato un’iniziativa alle ore 16.30 nella sua sede di via degli Alfani 101R nel corso della quale la figlia dello scultore cremonese Mario Coppetti, Silvia, donerà alla Fondazione un busto in bronzo di Carlo Rosselli, opera del padre, Mario Coppetti (1913-2018) che è stato sostenitore di Giustizia e Libertà e frequentatore di Carlo Rosselli durante l’esilio parigino.

Alla cerimonia interverrà a nome del Comune di Cremona l’assessore Paolo Carletti che al riguardo dichiara: “E’ un onore, anzitutto come socialista, rappresentare il Comune di Cremona al Circolo Rosselli. Quella di Mario Coppetti e dei fratelli Rosselli è una storia di impegno e di dedizione a servizio delle libertà individuali e della giustizia sociale, impegno che di questi tempi sarebbe ancora preziosissimo”.

“Siamo grati a Silvia Coppetti per questo dono – dichiara a sua volta Valdo Spini – e all’assessore Paolo Carletti per la sua presenza a nome della sua città. Ricordo che Mario Coppetti aveva forgiato un medaglione dedicato a Carlo Rosselli che gli costò l’assegnazione al domicilio coatto al suo ritorno in Italia”.

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