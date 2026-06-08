Ultime News

8 Giu 2026 Per due anni con “il cuore nell’orecchio”. Poi la diagnosi che ha cambiato tutto
8 Giu 2026 “Monteverdi Insight”, primi due appuntamenti il 10 e 11 giugno
8 Giu 2026 Premio bontà “Attilio Barbieri”: cucina e cultura protagoniste dei progetti inclusivi
8 Giu 2026 Camere Penali: “Inaccettabile intercettare gli avvocati”. Sciopero fino al 12 giugno
8 Giu 2026 Saluti, giochi e divertimento: ultimo giorno di scuola per oltre 15mila studenti
Cronaca

Camere Penali: “Inaccettabile intercettare gli avvocati”. Sciopero fino al 12 giugno

di Sara Pizzorni

Anche i penalisti di Cremona incrociano le braccia a sostegno dei colleghi di Perugia dove, sostengono, "è stato violato il diritto alla difesa"

L'aula penale del tribunale di Cremona
Fill-1

Anche la Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” ha dato il via all’astensione dalle attività giudiziarie indetta dall’Unione Camere Penali da oggi al 12 giugno a sostegno dei colleghi della procura di Perugia per la vicenda delle intercettazioni avvenute nella sala dei colloqui nel carcere di Capanne, nel capoluogo umbro, dove sarebbe emersa, nel corso di un procedimento penale, una “sistematica e indiscriminata captazione dei colloqui tra detenuti e i propri difensori”.

La presidente Parati

“E’ stato indetto lo sciopero”, ha spiegato la presidente della Camera Penale di Cremona e Crema Micol Parati, “perchè nel carcere di Perugia per circa sei mesi sono stati registrati colloqui tra almeno 15 avvocati e i loro assistiti. E’ un evento inaccettabile perché lesivo di ogni diritto di difesa costituzionalmente garantito. La segretezza dei colloqui tra avvocati e assistiti è il fondamento perché il Diritto di difesa venga correttamente esercitato e non può essere derogato in nessun modo e per nessuna ragione”.

“Le norme in merito sono chiarissime”, ha aggiunto la presidente, “non può ‘succedere’, è una scelta totalmente illegittima, e per questo abbiamo deciso di astenerci. A tutela della Costituzione e di tutti i cittadini“.

Sulla vicenda, gli avvocati fanno appello al Consiglio superiore della magistratura affinché “verifichi i fatti accaduti e ne tragga le conseguenze disciplinari e ordinamentali del caso”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...