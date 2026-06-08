Confcommercio: assemblea annuale dei soci tra nuovi servizi, stabilità e rappresentanza

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sull’attività dell’organizzazione e sul ruolo che Conf com Provincia di Cremona continua a svolgere a supporto delle imprese del Terziario di mercato, settore che comprende commercio, turismo, servizi, logistica e trasporti, professioni non ordinistiche, cultura e sport.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, Andrea Badioni, che ha sottolineato il valore della rappresentanza e dei servizi offerti alle imprese associate.

«L’assemblea annuale è un momento importante di confronto e condivisione con i nostri associati – ha dichiarato Badioni –. I risultati che presentiamo oggi sono il frutto del lavoro quotidiano svolto da dirigenti, funzionari, collaboratori e imprenditori che credono nel valore della rappresentanza.

Confcommercio Provincia di Cremona continua a essere una comunità di imprese che non si limita a tutelare gli interessi delle categorie economiche, ma contribuisce concretamente alla crescita del territorio attraverso servizi, formazione, progettualità e relazioni istituzionali. In un contesto complesso come quello attuale, il nostro obiettivo resta quello di accompagnare le aziende nelle sfide del presente e del futuro».

Nel corso della relazione il direttore generale Stefano Anceschi ha illustrato i principali dati relativi all’attività associativa.

«La solidità della nostra organizzazione è confermata innanzitutto dalla base associativa, che oggi conta 1.505 imprese aderenti – ha evidenziato Anceschi – Nel corso dell’ultimo anno abbiamo registrato 115 nuovi associati, un dato che ci ha consentito di mantenere stabile la nostra rappresentatività nonostante le cessazioni dovute principalmente ai pensionamenti dei titolari e alla chiusura di alcune attività. È un risultato che testimonia la fiducia che le imprese continuano a riporre nella nostra associazione».

Anceschi ha inoltre ricordato come il Terziario di mercato continui a rappresentare il principale comparto economico della provincia di Cremona, con 14.377 imprese attive, pari al 58% del totale delle attività economiche provinciali e una crescita di 157 unità rispetto al 2025.

L’assemblea è stata inoltre l’occasione per ricordare un anno particolarmente significativo per l’intero sistema associativo. Il 2025 ha infatti coinciso con l’80° anniversario di Confcommercio, celebrato anche nella provincia di Cremona attraverso 19 manifestazioni organizzate sul territorio e con la pubblicazione del primo numero di Terziario Magazine, la rivista dedicata al mondo delle imprese e alle attività dell’associazione.

Confcommercio Provincia di Cremona continua inoltre a svolgere un ruolo attivo all’interno del sistema associativo regionale e nazionale, contribuendo alla definizione delle politiche e delle strategie di sviluppo e rappresentanza del settore attraverso la presenza di propri rappresentanti negli organismi direttivi delle diverse categorie.

Tra questi Davide Garufi, presidente dei Giovani Imprenditori Lombardia, Serena Cominetti nel Consiglio di Terziario Donna Lombardia, Marcella Buonfantino nel Consiglio di Federalberghi Lombardia, Andrea Badioni nel Consiglio di Assipan, Marco Stanga nel Consiglio di Fidicomet, Luca Arcari nel Consiglio nazionale FIMAA e Dino Barbieri nel Consiglio nazionale FNAARC.

Tra i principali risultati illustrati nel corso dell’assemblea spicca l’impegno sul fronte della formazione. Nel 2025 Confcommercio Provincia di Cremona ha erogato gratuitamente 158 corsi, coinvolgendo 392 partecipanti per un totale di 1.410 ore di formazione. Un’offerta che si è ulteriormente ampliata grazie all’introduzione di nuovi percorsi online e in modalità FAD, pensati per consentire alle imprese di adempiere con maggiore flessibilità agli obblighi previsti dall’Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Importanti risultati anche nell’ambito della ricerca e selezione del personale. Grazie al supporto degli Enti Bilaterali provinciali del Terziario e del Turismo, nel corso dell’anno sono state attivate 95 ricerche di personale per le aziende associate, raccogliendo complessivamente oltre 1.500 candidature e favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.

Sul fronte del credito alle imprese, Confcommercio Provincia di Cremona ha supportato 35 aziende nell’accesso ai finanziamenti, contribuendo all’erogazione di oltre 910 mila euro. Un’attività che i è rafforzata ulteriormente grazie alla presenza di Fidicomet, la nuova realtà dedicata al sostegno finanziario delle imprese che ha sede a Cremona presso Palazzo Vidoni.

Nel corso del 2025 l’associazione ha inoltre promosso 38 appuntamenti tra eventi dedicati agli associati e manifestazioni rivolte alla valorizzazione del commercio, del turismo e dei centri storici della provincia. Un impegno che proseguirà anche nel prossimo futuro, con dodici nuove iniziative già in programma per l’autunno 2026.

«I numeri presentati oggi confermano la capacità di Confcommercio Provincia di Cremona di essere al fianco delle imprese non soltanto attraverso la rappresentanza sindacale, ma anche mediante servizi concreti, formazione, supporto all’occupazione, accesso al credito e iniziative di valorizzazione del territorio – ha concluso Badioni – Continueremo a lavorare con

lo stesso impegno per sostenere la competitività delle imprese e contribuire alla crescita economica e sociale della nostra provincia. Siamo un territorio ricco di potenzialità di cui i nostri imprenditori sono cuore e anima».

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