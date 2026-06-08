Cremona, chiude la mostra “Omaggio a Rembrandt”: oltre 7mila visitatori per gli Olandesi a Palazzo Ala Ponzone

Si è chiusa la mostra “Omaggio a Rembrandt: gli Olandesi a Cremona”, curata dal conservatore Mario Marubbi ospitata nelle sale del Museo Civico Ala Ponzone di Cremona, che ha richiamato , come annunciato dall’assessore alla cultura Rodolfo Bona “complessivamente circa 7mila visitatori”.

Un risultato significativo per l’esposizione dedicata a uno degli artisti più amati della storia europea . Un percorso articolato in sei sezioni tematiche, con una quarantina di opere, che ha saputo intrecciare la tradizione fiamminga con quella cremonese.

Fulcro della mostra è stata la tela “Ritratto di Uomo in costume orientale”, datata 1635 e proveniente dal Rijksmuseum di Amsterdam, giunta a Cremona grazie a uno scambio con “L’Ortolano” di Giuseppe Arcimboldi. Attorno all’opera del maestro si è sviluppato il percorso espositivo, arricchito da dipinti della scuola cremonese, provenienti sia dalla pinacoteca cittadina sia da collezioni private.

La giornata di oggi segna dunque l’ultimo appuntamento per il pubblico. Si chiude così un’esperienza espositiva che ha rafforzato il ruolo culturale della città, confermando l’interesse per iniziative di respiro internazionale e che lascia aperta la prospettiva di nuove iniziative nei prossimi mesi.

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