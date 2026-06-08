Cremona entra nel coro nazionale Gospel: 11 cantanti al Ferrara Summer Festival

La Memoria corre al grande coro di oltre 500 persone che si esibì in Piazza Duomo a Milano nel 2014. Ora l’Italian Gospel Choir è pronto per una nuova esibizione. L’appuntamento è per il Ferrara Summer Festival, il 21 giugno, solstizio d’estate, la grande festa della musica celebrata in tutto il mondo.

A Ferrara si esibiranno 300 cantanti e per la prima volta faranno parte del coro nazionale anche undici componenti della Cremona Gospel Choir, nato lo scorso anno. La soddisfazione del presidente Francesco Zarbano: “È una meraviglia perché la città di Cremona entra ufficialmente nel coro gospel nazionale. Il Cremona Gospel Choir farà parte di questa grande compagine che si esibirà il 21 giugno a Ferrara nell’ambito di un festival internazionale che ospita grandissimi nomi della scena pop e non solo, e ci sarà appunto anche l’Italian Gospel Choir. Undici grandi cremonesi saranno con noi, quindi un orgoglio per tutta la città, per tutta la nostra comunità. Come presidente del coro grigio-rosso sono onorato e mi raccomando, avanti così con la musica e con il canto”.

Anche per il direttore Alessandro Parmigiani è un riconoscimento per la passione che Cremona sta dimostrando per questa nuova avventura: “È stata veramente una grande sorpresa, non dimentichiamo che il coro è partito lo scorso ottobre. Ovviamente sapevamo già che sarebbe stato inserito nel grande progetto dell’Italian Gospel Choir, ma non pensavamo di avere addirittura undici posti per questo concerto così importante. Ci saranno con noi quattro contralti, tre soprani e quattro tenori, tra cui il sottoscritto, e sono veramente contento, è un grande traguardo”.

Tra i corsisti convocati grande emozione: “Sono un po’ emozionata”, ci dice Antonella Laiolo, “penso che sia una grande opportunità per aumentare il piacere di fare questo percorso e sono molto grata di avermi dato questa chance, di vivere questa esperienza”.

“Era nato tutto quanto quasi per gioco”, aggiunge Massimiliano romano, “poi invece mi sono ritrovato ad affrontare questo percorso piacevole e con serietà e continuerò a farlo. Mi auguro che sia ancora un lungo viaggio insieme a chi mi accompagna”.

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