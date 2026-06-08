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Cronaca

Fondazione Comunitaria, aperto il bando per contributi ad iniziative sociali e culturali

Possono partecipare rivolto a Enti del Terzo Settore, cooperative sociali, imprese sociali, enti religiosi e altri soggetti senza scopo di lucro che operano nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell'istruzione e formazione, della cultura, dello sport, della tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente

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Il 3 giugno si è aperto il nuovo Bando “Progetti della Comunità Cremonese” – Edizione 2026, promosso dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona con il sostegno di Fondazione Cariplo.
L’iniziativa mette a disposizione 500.000 euro per sostenere progetti capaci di generare un impatto significativo e duraturo sul territorio provinciale, favorendo la collaborazione tra enti e la crescita della comunità locale.

Il bando è rivolto a Enti del Terzo Settore, cooperative sociali, imprese sociali, enti religiosi e altri soggetti senza scopo di lucro che operano nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, dell’istruzione e formazione, della cultura, dello sport, della tutela del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 18 settembre 2026 attraverso il portale della Fondazione. Per consultare il testo completo del bando e la documentazione necessaria è possibile visitare il sito della Fondazione.

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