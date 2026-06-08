I bambini della scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” ospiti speciali negli studi di CR1

Una giornata decisamente speciale, sia per loro che per noi. I bambini della scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Cremona hanno visitato gli studi di CR1 per un’uscita didattica che li ha visti trasformarsi, per un giorno, in giornalisti e camera-man d’eccezione.

Arrivati a bordo del pulmino giallo, circa un centinaio di bimbi di tre, quattro e cinque anni – divisi in due gruppi e accompagnati dalle loro maestre – sono stati prima accolti dal nostro team. Fin da subito a regnare sono stati i sorrisi e la curiosità: in fila per due, i piccoli sono entrati negli studi per vivere in prima persona l’esperienza della televisione.

Tra microfoni, telecamere e maxi schermi, i bambini hanno prima ascoltato le spiegazioni con grande attenzione, per poi cimentarsi direttamente con gli strumenti del mestiere. Uno a uno hanno provato l’emozione di condurre il telegiornale, seduti in postazione e armati di microfono; nel frattempo, altri piccoli operatori in erba testavano telecamere e inquadrature, guidati passo dopo passo dal nostro personale tecnico.

Grande interesse ha suscitato anche il drone fatto volare direttamente in studio, poco prima di passare al tour in regia. Qui, divisi in piccoli gruppi, i bimbi hanno potuto scoprire come avviene la magia della TV, un incantesimo che si compie solo quando le riprese, la tecnologia e il lavoro di squadra si uniscono nel modo giusto.

L’ultima tappa è stata dedicata alla vita in redazione, per capire come nascono le notizie e come prendono forma i programmi, attraverso la visita alle postazioni PC e brevi momenti di confronto con i giornalisti.

In ogni momento di questa visita è stato splendido notare quanto i bambini fossero sinceramente interessati a ciò che stavano scoprendo, tra domande curiose, entusiasmo e tanta simpatia. Momenti speciali che ci hanno accarezzato il cuore e che speriamo possano rimanere impressi a lungo anche nella loro memoria.

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