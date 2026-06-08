Maxi operazione per la sicurezza stradale: 403 persone identificate e 304 veicoli controllati

403 persone identificate e 304 veicoli controllati: è questo il risultato di una maxi operazione della Polizia Stradale, finalizzata al mantenimento della sicurezza stradale. A metterla in campo sono stati gli uomini del comando di Cremona, guidati dal comandante Ettore Guidone, coadiuvata dai dipendenti distaccamenti di Pizzighettone, Casalmaggiore e Crema, che sono intervenuti su tutta la rete viaria della provincia cremonese, con particolare attenzione sia alle principali arterie extraurbane sia al tratto autostradale di competenza dellA21

Sono state ritirate complessivamente nove patenti di guida e quattro veicoli sono stati, invece, sottoposti a fermo e sequestro amministrativo. In particolare, quattro conducenti sono stati contravvenzionati per guida in stato di ebbrezza.

In tre casi, essendo il tasso alcolemico particolarmente elevato e comunque due volte superiore al limite consentito, i conducenti sono stati denunciati a piede libero. Nell’altro caso, essendo il tasso alcolemico più contenuto la persona ha ricevuto una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una pesante sanzione pecuniaria, pari a 543 euro, e la decurtazione di 10 punti dalla patente. Per tutti è scattato il ritiro della patente, finalizzato alla successiva sospensione, che non sarà inferiore ad un periodo di tre mesi.

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