Minacce al Luna park e lite davanti a un supermercato: due uomini denunciati
La Polizia di Stato è intervenuta sabato in due differenti situazioni: un 30enne ha minacciato alcuni coetanei al Luna park e due uomini hanno avuto un diverbio davanti a un supermercato
Caos sabato sera al luna park di Cremona, dove un uomo armato di coltello ha creato scompiglio, minacciando alcune persone. L’uomo, un 30enne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato prontamente fermato e isolato dal personale addetto alla sicurezza.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, che lo hanno accompagnato in questura per l’identificazione, e dove è emerso che il gesto è stato dovuto ad un regolamento di conti per dissapori passati. L’uomo è stato poi denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il coltello è stato sottoposto a sequestro.
Grazie al rapido intervento della security del parco divertimenti e della Polizia di Stato, la situazione è tornata velocemente alla normalità. Nei confronti del trentenne, considerati i precedenti, è stata avviata anche la procedura per l’adozione della misura di prevenzione dell’”avviso orale” del Questore.
Nel pomeriggio di sabato, invece, un equipaggio delle volanti è intervenuto davanti ad un supermercato nell’area di via Orti Romani, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi tra un 31enne nigeriano, con precedenti contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, e un avventore del supermercato che aveva minacciato lo straniero con un crick.
L’avventore, cittadino italiano di 64 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre nei confronti dello straniero, visti precedenti penali e la sua condotta molesta è stato adottato un provvedimento di allontanamento da quell’area cittadina.