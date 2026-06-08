“Monteverdi Insight”, primi due appuntamenti il 10 e 11 giugno

Primi due appuntamenti per Monteverdi Insight: il primo è previsto il 10 giugno a Palazzo Fodri (ore 20), mentre il secondo sarà l’11 giugno presso “Fondazione Claudio Monteverdi – Palazzo Cavalcabò” (ore 10) interamente dedicati al Divin Claudio. L’Ingresso è libero fino ad esaurimento posti

Il primo appuntamento, dal titolo Lunga vita al Barocco – Conversazioni sulla tutela del patrimonio musicale antico, è organizzato in collaborazione con il Festival Toscano di Musica Antica. Si parlerà dello scopo del Monteverdi Festival, un momento per diffondere la civiltà musicale del ‘600, conoscere correnti interpretative, raccontare i protagonisti di oggi e di ieri. Claudio Monteverdi, a distanza di quasi 400 anni, porterà a parlare dell’imprescindibile senso di bellezza che ancora trasmette, interrogando sul destino delle Arti da lui inventate.

Il secondo, dal titolo Monteverdi nel Novecento, è un incontro di studio, con il Patrocinio della Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus. Un prezioso incontro di approfondimento adatto a tutti i curiosi e gli appassionati, per conoscere e capire la musica barocca tramite la guida sapiente degli specialisti della Fondazione.

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