Nasce il “Cremona Musica Piano Contest”, concorso per studenti dei Conservatori italiani

Cremona Musica e Yamaha Music Europe, Branch Italy, annunciano la prima edizione del Cremona Musica Piano Contest, nuovo concorso pianistico nazionale rivolto agli studenti dei Conservatori e delle Istituzioni AFAM italiane.

L’iniziativa si svolgerà nell’ambito di Cremona Musica 2026, in programma dal 2 al 4 ottobre presso CremonaFiere, e nasce con l’obiettivo di valorizzare la qualità artistica e le eccellenze dei giovani pianisti italiani, offrendo loro un’importante opportunità di crescita artistica, visibilità professionale e confronto con il mondo della produzione musicale.

Il concorso è riservato agli studenti dei corsi accademici di Triennio e Biennio di pianoforte dei Conservatori e delle Istituzioni AFAM e intende favorire il dialogo tra il sistema dell’alta formazione musicale e il settore professionale, in uno dei contesti più autorevoli del panorama musicale europeo.

Con oltre 20.000 visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, Cremona Musica rappresenta oggi la più importante manifestazione europea dedicata alla musica, agli strumenti musicali di alta gamma, alla formazione, alla ricerca e alla produzione musicale. In questo contesto unico, il Cremona Musica Piano Contest offrirà ai giovani pianisti la possibilità di esibirsi davanti a una giuria composta da personalità di primo piano del panorama musicale, editoriale e produttivo internazionale.

La competizione si articolerà in una fase preliminare online, basata sull’invio di registrazioni video, e in una finale pubblica dal vivo che si terrà il 4 ottobre 2026 nella Sala Stradivari di CremonaFiere. I sei finalisti selezionati presenteranno un recital della durata compresa tra 25 e 30 minuti.

La giuria sarà composta da:

Gloria Campaner (fase preliminare)

Nicola Cattò, critico musicale, direttore della rivista Musica (fase finale)

Enrica Ciccarelli, pianista, presidente della Società dei Concerti di Milano (fase preliminare e finale)

Loïc LaFontaine, Yamaha Artist Service Europe (fase finale)

Cesare Picco, pianista, compositore (fase finale)

Alberto Spano, critico musicale, produttore discografico (fase preliminare e finale)

Numerosi i riconoscimenti previsti per i vincitori: tra questi un voucher Yamaha del valore di 2.000 euro, pianoforti digitali Yamaha, recital inseriti nella programmazione di importanti festival musicali e opportunità di visibilità editoriale. Saranno inoltre assegnati premi speciali dedicati alla valorizzazione del repertorio pianistico italiano del Novecento, intitolati a Goffredo Petrassi e Guido Alberto Fano.

Particolare attenzione sarà dedicata non solo alle qualità tecniche e interpretative dei candidati, ma anche alla loro capacità di comunicare la propria passione per la musica e di coinvolgere il pubblico, contribuendo a formare una nuova generazione di musicisti consapevoli del proprio ruolo artistico e culturale.

«Questa iniziativa» commenta il Direttore Generale di CremonaFiere, Massimo De Bellis, «consolida ulteriormente il ruolo di Cremona Musica come hub internazionale non solo per il mercato degli strumenti musicali, ma anche per lo scouting dei migliori talenti. Con il Piano Contest, CremonaFiere si conferma una piattaforma strategica capace di connettere direttamente l’alta formazione musicale con il mondo del lavoro e dell’industria discografica, offrendo ai giovani una vetrina unica in Europa»

«Da sempre Yamaha si impegna a promuovere la cultura musicale e a trasmettere la passione per la musica alle nuove generazioni» spiega Enrico Bonfante, Manager Piano & DMI – Sales & Strategy Yamaha Music Europe GmbH, branch Italy. «Credo che il modo più efficace per farlo sia creare connessioni, favorire le sinergie e mettere in relazione tutti i protagonisti del mondo musicale. In questo senso, Cremona Musica rappresenta un vero e proprio hub in cui talenti, professionisti e istituzioni possono incontrarsi, condividere esperienze e dare vita a nuove opportunità. Il nuovo Piano Contest costituisce un ulteriore, piccolo ma concreto, passo in questa direzione: sostenere il futuro dei giovani musicisti e accompagnarli nel loro percorso artistico e professionale.»

«Con il Cremona Musica Piano Contest vogliamo offrire ai migliori studenti dei Conservatori italiani un’occasione concreta per mettere in luce il proprio talento in un contesto internazionale e professionale», sottolinea Roberto Prosseda, coordinatore artistico di Cremona Musica. «L’incontro tra giovani musicisti, produttori, artisti, istituzioni e pubblico specializzato rappresenta uno degli elementi distintivi di Cremona Musica e uno dei valori più importanti di questa nuova iniziativa».

Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 luglio 2026 attraverso il sito ufficiale del concorso. La finale si svolgerà domenica 4 ottobre nell’ambito di Cremona Musica.

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