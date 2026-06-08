“Operazione Po”, maxi intervento interforze sul fiume, riscontrate 53 violazioni

Maxi operazione interforze lungo il fiume Po nella giornata di domenica 7 giugno, per la seconda edizione dell’Operazione Po 2026, un’importante attività interregionale finalizzata alla tutela dell’ambiente, della fauna ittica e del patrimonio naturalistico lungo i fiumi Po r Adda e i principali corsi d’acqua del territorio.

L’operazione ha coinvolto le Polizie Provinciali, la Guardia di Finanza – Nuclei Navali, i Carabinieri Forestali e i volontari delle associazioni di vigilanza.

Per quanto riguarda la Provincia di Cremona, il personale della Polizia Provinciale, coordinato dal vicecomandante Paolo Trentarossi, ha operato con pattuglie terrestri e sistemi di osservazione aerea mediante droni, contribuendo al coordinamento e all’efficacia dei controlli sul nostro territorio.

Complessivamente sono stati impiegati 97 operatori tra forze di polizia e volontari, che hanno effettuato 294 controlli, verificando 280 persone oltre a 11 imbarcazioni e 11 veicoli. L’attività ha portato all’accertamento di 53 violazioni amministrative, di cui 39 sanzioni in materia di pesca, 12 sanzioni per violazioni ambientali e all’interno delle aree protette e una violazione al Codice della Navigazione.

Soddisfazione da parte della comandante della Polizia Provinciale di Cremona, commissario Capo Chiara Fusari: “L’Operazione Po rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela del nostro patrimonio ambientale. La presenza coordinata delle diverse forze di polizia e dei volontari consente di aumentare l’efficacia dei controlli e di garantire una maggiore salvaguardia dei corsi d’acqua e delle aree naturali. Ringrazio il personale della Polizia Provinciale di Cremona coordinato dal Vicecomandante per la professionalità dimostrata e tutti gli enti coinvolti per il prezioso lavoro svolto insieme sul territorio.”

La Polizia Provinciale di Cremona proseguirà nelle prossime settimane nelle attività di vigilanza ambientale, ittica e venatoria, con particolare attenzione alle aree fluviali e agli ecosistemi di maggior pregio naturalistico, anche con servizi in orario serale e nottirno, al fine di garantire il rispetto delle normative e la tutela del patrimonio naturale della Provincia.

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