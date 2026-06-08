Ultime News

8 Giu 2026 Cremona, chiude la mostra “Omaggio a Rembrandt”: oltre 7mila visitatori per gli Olandesi a Palazzo Ala Ponzone
7 Giu 2026 Chiude il Porte Aperte Festival: successo anche per l’edizione 2026
7 Giu 2026 Inaugurato a Cremona il 43esimo Monteverdi Festival con il Vespro della Beata Vergine
7 Giu 2026 Applausi per l’ultimo concerto de “Un altro Festival” a Villa Calciati
7 Giu 2026 Si è spento Franco Visioli, punto di riferimento nel mondo dei motori
Nazionali

Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, scatta allarme tsunami

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine oggi, lunedì 8 giugno, come riferisce lo United States Geological Survey (USGS). E’ scattato un allarme tsunami che prevede l’evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un’altezza tra 1 e 3 metri secondo le rilevazioni dell’ US Tsunami Warning System. La scossa si è verificata alle 7.37 ora locale ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell’isola di Mindanao. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...