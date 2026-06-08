Violento pestaggio in via Fabio Filzi, due persone in ospedale

Ennesima esplosione di violenza domenica sera in città, quando due uomini sono stati aggrediti, apparentemente senza motivo, in via Fabio Filzi.

I due, rispettivamente di 46 e 47 anni, stavano bevendo qualcosa e chiacchierando, seduti ai tavolini esterni di un bar, quando è arrivato un gruppo di circa 5-6 persone, a loro sconosciute, che le hanno aggredite con calci e pugni, ma anche utilizzando una livella da muratore.

Dopo il pestaggio gli aggressori si sono quindi dati alla fuga, dividendosi e scappando in due diverse direzioni. Poco dopo sono intervenuti sul posto i Carabinieri del Radiomobile di Cremona, insieme ai soccorritori del 118. Le due vittime, che hanno riportato vistose ecchimosi, escoriazioni e ferite alle braccia e al volto, sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

I militari hanno ispezionato la zona, ma degli aggressori non c’era più nessuna traccia. La presenza delle telecamere di videosorveglianza, di cui gli uomini dell’Arma stanno già acquisendo le immagini, potranno però aiutare a dare un nome e un volto agli aggressori. Sono inoltre stati sentiti i testimoni, che hanno confermato la versione delle vittime. Gli investigatori hanno altresì rinvenuto la livella utilizzata per l’aggressione.

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