“Water Education” all’Aselli: tre classi in campo per tutelare acqua e ambiente

Tre classi, tre presentazioni e un unico filo conduttore: la tutela dell’acqua e dell’ambiente.

Si è concluso anche al liceo Aselli di Cremona “Water Education”, il progetto promosso da Padania Acque e ATS Val Padana che, a livello provinciale, ha coinvolto oltre 600 studenti. Negli ultimi mesi i ragazzi hanno visitato il depuratore e il potabilizzatore del gestore idrico integrato, per poi lavorare in gruppo alla realizzazione di elaborati presentati in aula magna.

“Un progetto importante che ha coinvolto diversi istituti della provincia – conferma l’amministratore delegato di Padania Acque, Alessandro Lanfranchi –. Siamo partiti da Cremona, poi Casalmaggiore, Romanengo e l’Istituto Galilei di Crema. Trasmettere alle giovani generazioni i valori della tutela ambientale e, in particolare, della risorsa idrica è uno dei migliori insegnamenti che possiamo offrire”.

Due delle presentazioni hanno approfondito gli aspetti più scientifici della materia, mentre la terza ha proposto un vero e proprio sito web dedicato al progetto.

“La mia classe, essendo io un docente di informatica, ha scelto di dare alla presentazione la forma di un sito web – racconta Claudio Monfredini, insegnante e referente del progetto –. È una pagina che raccoglie tutte le attività svolte, comuni alle tre classi dell’Aselli coinvolte, ognuna con un taglio diverso”.

Un altro elemento centrale è stato quello della Peer Education, l’educazione tra pari.

“Il progetto prevedeva sì la visita agli impianti di Padania Acque – depuratore, potabilizzatore e così via – ma anche un approfondimento teorico delle tematiche affrontate, da trasferire poi alle classi prime – conclude Monfredini –. Ogni terza ha seguito tre prime, portando avanti attività di Peer Education per introdurre i più giovani ai temi del percorso”.

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