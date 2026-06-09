22simba, fuori venerdì il nuovo singolo ‘Arricchiti’ con Guè

(Adnkronos) –

22simba annuncia ‘ARRICCHITI’, il nuovo singolo featuring Guè disponibile da venerdì 12 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. La traccia anticipa il nuovo album ‘MIRIA’ in uscita nel 2026, già disponibile in pre-order a questo link nei formati fisici LP Autografato Numerato e CD Autografato Numerato con l’artwork ‘Atto 1: Arricchiti’.

‘ARRICCHITI’ racconta il dualismo tra l’affermazione economica e il senso di insoddisfazione e vuoto che spesso può accompagnarla. Attraverso immagini legate al lusso, le penne introspettive e lucide di 22simba e Guè mettono in discussione il confine tra ciò che conta davvero e ciò che è superfluo, facendo emergere fragilità e conflitti interiori di chi raggiunge la ricchezza partendo da condizioni difficili.

Il lusso diventa simbolo di un benessere che non coincide necessariamente con la realizzazione personale. ‘ARRICCHITI’ dà il nome al primo dei tre atti che compongono ‘MIRIA’. Un atto che racconta il conflitto di chi ha inseguito i beni materiali e che, una volta guadagnati, si interroga sul significato di ciò che ha ottenuto.

L’annuncio del disco è arrivato lo scorso 10 maggio al termine dello show sold out al Fabrique di Milano, una data evento che ha segnato un momento chiave nel percorso dell’artista e durante la quale sono stati anticipati i primi dettagli del progetto. Reduce da questo importante appuntamento live, 22simba tornerà sui palchi in autunno con il ‘Miria Tour’, che toccherà i principali club italiani.

Lo scorso 3 ottobre 2025 è uscito ‘La Cura’, l’EP certificato disco d’oro che rappresenta un passo importante nell’evoluzione personale e musicale del giovane artista, confermandosi come uno dei più autentici e promettenti del nuovo panorama urban contemporaneo.

Tra i brani spicca ‘Fanculo’ – certificato disco d’oro – con Marracash, diventato manifesto della sua identità artistica e con il quale si è esibito sul palco del MARRA PALAZZI25 in occasione delle tre date all’Unipol Forum di Milano. Il 23 gennaio 2026 segue ‘La Cura, in nome di Miria’, il repack dell’EP che amplia e rinnova il progetto iniziale.