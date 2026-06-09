Alla Marconi di New York “L’Italia nel mondo attraverso la sua lingua”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La lingua italiana è stata protagonista assoluta della presentazione dell’opera in due volumi “L’Italia nel mondo attraverso la sua lingua”, ospitata presso la Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di New York. A margine dell’evento, Italpress ha intervistato il professore Francesco D’Anna, docente di Matematica, e la professoressa Beatrice Innocenti, docente di Storia e Filosofia alla Marconi.

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(Video di Stefano Vaccara)