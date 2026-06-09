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Ambasciatore Marrapodi “Lingua italiana forte espressione di identità e cultura”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La lingua italiana è “una forte espressione di identità e cultura”. Così il Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, Giorgio Marrapodi, in un videomessaggio alla presentazione dell’opera in due volumi “L’Italia nel mondo attraverso la sua lingua”, ospitata presso la Scuola d’Italia Guglielmo Marconi di New York.
lcr/azn
(Fonte video: Rappresentanza permanente d’Italia all’Onu)

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