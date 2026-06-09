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Brigitte Nielsen, il figlio Killian: “Sto ancora aspettando un messaggio da mamma”

(Adnkronos) –
“Sto cercando un contatto ma non ho ancora ricevuto messaggi da parte sua”. Killian Nielsen ospite oggi, martedì 9 giugno, a ‘La volta buona’ è tornato a parlare del rapporto complicato con la mamma Brigitte Nielsen, con cui non ha più contatti da oltre tre anni.  

“Non ci sono novità con la mamma. Sto cercando di riavvicinarmi a lei, però non mi ha ancora scritto nulla”, ha detto il figlio dell’attrice e modella danese, non nascondendo il dispiacere e la voglia di ricostruire un rapporto con la madre. 

E alla domanda di Caterina Balivo del perché non è ancora andato a trovarla in Spagna, Nielsen ha spiegato: “Io l’ho rincorsa per tutta la vita. Oggi ho 36 anni, voglio crearmi una famiglia anche io”.  

Nielsen ha ammesso di aver rincorso la madre da quando ha 16 anni: “È andata via e mi ha lasciato. Io penso che un amore di un figlio è eterno ed è quello che sto cercando di dimostrare”.  

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