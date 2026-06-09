Chiude Maisons du Monde, al suo posto potrebbe arrivare “Action”
Dopo l'apertura nel 2017, il punto vendita abbasserà definitivamente le saracinesche. Le voci su un possibile nuovo insediamento
Dopo anni di attività nel comparto commerciale del CremonaPo, il negozio Maisons du Monde si prepara ad abbassare definitivamente le saracinesche. La chiusura – probabilmente nei primi giorni di luglio – segna la conclusione di un percorso iniziato nel 2017, quando il marchio francese specializzato in arredamento e complementi per la casa aveva scelto Cremona per rafforzare la propria presenza nel Nord Italia.
Negli anni il punto vendita è diventato un riferimento per gli appassionati di design, proponendo mobili, decorazioni e accessori ispirati a stili diversi, dal contemporaneo all’industriale, fino alle collezioni più classiche e romantiche. La decisione si inserisce in un contesto di profonde trasformazioni del settore retail e dell’arredamento, alle prese con il rallentamento dei consumi e con la crescente concorrenza dell’e-commerce.
Resta ora da capire quale sarà il futuro dello spazio commerciale occupato dal negozio: circolano voci che possa arrivare “Action”, marchio amatissimo e di grande tendenza.
Nella zona esterna alla galleria commerciale si segnala anche la chiusura di Befed.