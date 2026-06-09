Christian Botturi sarà il nuovo ds della Cremonese: l’annuncio a ore

Ci siamo. La Cremonese ha trovato il suo nuovo direttore sportivo: Christian Botturi. Manca solo l’annuncio, l’accordo è praticamente definito. Nelle prossime ore, forse già in giornata, potrebbe arrivare l’ufficialità che chiude il primo e fondamentale tassello del nuovo corso grigiorosso.

Una trattativa che nelle ultime settimane aveva visto sfilare diversi profili senza che nessuno convincesse fino in fondo. Poi la svolta, con il nome di Botturi che ha preso corpo fino a diventare la scelta definitiva. Classe 1980, bresciano, porta con sé un curriculum costruito in vent’anni ai più diversi livelli del calcio italiano. Osservatore dell’Atalanta tra il 1999 e il 2004, poi ds del Montichiari fino al 2011, quindi Lumezzane, settore giovanile del Mantova e dell’Inter. Al Brescia ha guidato prima il vivaio, poi la prima squadra con Inzaghi in panchina.

Il capitolo che lo ha consacrato è Mantova. Arrivato nell’estate 2023 con la squadra reduce dalla retrocessione in Serie D e riammessa in Serie C per l’esclusione del Pordenone, con Possanzini ha ribaltato tutto. Nella stagione 2023-2024 il Mantova ha dominato il girone A conquistando la Serie B ad aprile 2024 con giornate diverse d’anticipo: un ritorno in cadetteria che mancava da 14 anni. L’avventura si è chiusa nell’ottobre 2025 in modo amaro, ma la sua reputazione è rimasta intatta.

Chi lo conosce lo descrive come un dirigente maniacale, attento ai dettagli, moderno nella visione del mercato ed equilibrato nei rapporti umani. Manca solo l’annuncio. È questione di ore.

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