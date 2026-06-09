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“Finalmente dottoressa, sono soddisfazioni”: Sofia Goggia si è laureata

(Adnkronos) – “Finalmente Dottoressa… so’ soddisfazioni!”. Sofia Goggia condivide con un post tutta la sua gioia per essersi laureata. La 33enne sciatrice bergamasca ha scelto la facoltà di Scienze politiche della Luiss e ha presentato una tesi sulle Olimpiadi dal titolo ‘Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi dall’Antica Grecia a Milano Cortina 2026″.  

 

Come si vede dai social, alla proclamazione era presente anche Giovanni Malagò. 

 

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