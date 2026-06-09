Gialappa’s Band, niente Mondiali 2026: l’annuncio e il video amarcord del ’94

(Adnkronos) –

La Gialappa’s Band non commenterà i Mondiali di calcio di Canada, Messico e Stati Uniti d’America che si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso duo comico con un post condiviso su Instagram: “Quest’anno, a causa di impegni lavorativi, purtroppo non commenteremo i mondiali. Ci vediamo presto!”.

Per comunicare la notizia, la Gialappa’s Band ha scelto un video iconico e dal sapore amarcord. A corredo dell’annuncio, infatti, compare il filmato cult della sigla di Mai Dire Mondiali ‘94 interpretata da Elio e le Storie Tese.

La Gialappa’s Band è celebre per il suo stile irriverente nel commentare le competizioni calcistiche dagli anni ’90 in poi. Il successo di ‘Mai dire Mondiali’ ha dato vita a un programma irresistibile grazie alla gag dei calciatori e telecronisti e ai commenti ironici sulle parite.

Per questo motivo, la notizia della loro assenza ha suscitato numerose reazioni tra i telespettatori: “Già il mondo ultimamente fa schifo, i mondiali senza Italia, i mondiali senza Italia e senza Gialappa… pffff”, “Noooooo io aspettavo solo voi per passare serate bellissime come sempre. Mannaggia buon lavoro comunque”, “I mondiali senza Gialappi non sono mondiali”. Questi alcuni dei commenti degli utenti sotto il post.