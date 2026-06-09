Informagiovani Summer School Lab: al via gli incontri formativi

Scegliere la scuola giusta è una delle tappe più significative nel percorso di crescita di ogni studente. Non sempre però le scelte fatte corrispondono alle aspettative: possono emergere difficoltà, cali di motivazione, disorientamento o la necessità di trovare un approccio allo studio più efficace.

Per rispondere a questi bisogni, il Servizio Informagiovani Orientamento Scuola Università, Sviluppo Lavoro del Comune di Cremona propone Informagiovani Summer School Lab, un percorso gratuito rivolto a studentesse e studenti delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP, in programma durante il periodo estivo.

L’iniziativa offre un supporto concreto e personalizzato a chi sta attraversando un momento di difficoltà scolastica: aiuta a riorganizzare il proprio metodo di studio e, quando necessario, a riflettere con consapevolezza su un possibile riorientamento del percorso formativo.

“Con l’Informagiovani Summer School Lab – dichiara il sindaco Andrea Virgilio – vogliamo offrire a studentesse e studenti un’opportunità concreta per affrontare con maggiore consapevolezza il proprio percorso scolastico e formativo.

“Le difficoltà che possono emergere durante gli anni della scuola superiore non devono essere considerate un ostacolo insormontabile, ma un momento di crescita e di riflessione sulle proprie potenzialità e sui propri obiettivi. Attraverso questo percorso gratuito, il Comune di Cremona conferma il proprio impegno nel sostenere i giovani, accompagnandoli nella costruzione di un metodo di studio efficace e nelle scelte che riguardano il loro futuro. Crediamo che offrire strumenti di orientamento e supporto personalizzato significhi contribuire a creare maggiori opportunità di successo formativo e realizzazione personale”.

“Il metodo di studio – commenta Maria Carmen Russo, Responsabile del Servizio Informagiovani – è una competenza che si costruisce nel tempo e che accompagna i ragazzi ben oltre la scuola, nel lavoro e nella vita. Con questo percorso vogliamo fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare lo studio con più serenità, riconoscere e valorizzare i propri punti di forza e trasformare le difficoltà in un’occasione di crescita. L’obiettivo è aiutare i giovani a ritrovare motivazione, a organizzarsi meglio e, quando serve, a rileggere con maggiore consapevolezza anche le scelte già fatte. L’Informagiovani è da sempre accanto ai giovani con attenzione, ascolto e vicinanza, mettendo al centro i loro bisogni e il loro benessere”.

Il percorso si articola in tre incontri da due ore ciascuno, condotti da operatori specializzati dell’Informagiovani. Sono previste due edizioni distinte, ciascuna con un massimo di 10 partecipanti, per garantire attenzione individuale e interventi su misura.

Prima edizione

• Martedì 16 giugno – ore 10:00–12:00

• Venerdì 19 giugno – ore 10:00–12:00

• Mercoledì 24 giugno – ore 10:00–12:00

Seconda edizione

• Venerdì 26 giugno – ore 10:00–12:00

• Martedì 30 giugno – ore 10:00–12:00

• Venerdì 3 luglio – ore 10:00–12:00

Tutti gli incontri si svolgono presso la sede dell’Informagiovani, via Palestro 17, Cremona.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a orientamento@comune.cremona.it indicando: nome e cognome, data di nascita, scuola di provenienza e numero di telefono. Gli iscritti riceveranno una mail di conferma con tutte le indicazioni operative.

Oltre ai percorsi di gruppo, è possibile concordare incontri individuali di supporto al metodo di studio. Gli operatori sono disponibili anche per colloqui di orientamento personalizzati rivolti a studenti e famiglie che desiderano approfondire eventuali criticità legate al percorso scolastico.

Contatti e informazioni: Tel. 0372 407950 – 333 6143338

E-mail: orientamento@comune.cremona.it

https://informagiovani.comune.cremona.it

I percorsi rientrano nel progetto “Cremona Sprint! Piano territoriale per l’ambito di Cremona” a valere sul bando “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME”. L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021–2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

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