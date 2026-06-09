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Jürgen Guldner (Bmw) “L’idrogeno parte della nostra strategia multi-propulsione”

MILANO (ITALPRESS) – “La nostra strategia è di avere veicoli a idrogeno come complemento al nostro portafoglio di veicoli elettrici a batteria, che ha molto successo sul mercato in questo momento. Abbiamo iniziato con la nostra flotta pilota nel 2023, quella era la nostra seconda generazione di tecnologia a celle a combustibile, e ora stiamo andando verso un modello di produzione”. Lo ha detto Jurgen Guldner, general project manager hydrogen technology Bmw Group, in occasione di un appuntamento presso la House of BMW Italia, a San Donato Milanese, dedicato al ruolo strategico dell’idrogeno e delle tecnologie fuel cell.
xh7/col3/azn

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