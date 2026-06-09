Le soliste di Cremona Antiqua in concerto alla Casa di Cura Ancelle della Carità

Una giornata dedicata ai luoghi di cura, lavoro e sociale, per portare la musica fuori dalle sale da concerto soprattutto dove l’arte dei suoni può diffondere il suo effetto benefico: è il progetto Monteverdi Dappertutto – Di corde sonore promosso anche quest’anno dal teatro Ponchielli nell’ambito del Monteverdi Festival, che fa esibire nella città del Torrazzo tre soliste dell’orchestra Cremona Antiqua presso la Casa di cura Ancelle della Carità e la Fondazione Occhi Azzurri.

La prima esibizione in mattinata nella struttura di via Aselli, con Lena Yokoyama (violino), Noelia Reverte Reche (viola da gamba) e Margherita Burattini (arpa) che si sono esibite in giardino alla presenza dei pazienti, del personale e dei volontari. Il repertorio ha incluso naturalmente il Divin Claudio con Sì dolce è’l tormento e Zefiro torna, poi altri autori quali A. Stradella e G. Frescobaldi.

Com’era già accaduto in una precedente edizione della rassegna, è stato un momento partecipato e significativo. Un pensiero è andato anche ai pazienti dell’hospice, le cui camere affacciano proprio sul giardino e con le finestre aperte hanno potuto sentire le note del repertorio barocco.

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