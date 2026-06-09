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Cronaca

Legionella nelle docce della canottieri Baldesio, già scattata la sanificazione

Tutte le docce dello spogliatoio maschile, al primo e secondo piano oltre al solarium, non saranno utilizzabili nella giornata di oggi. La scoperta durante i controlli periodici

Il blocco storico della Baldesio dove si trovano gli spogliatoi maschili
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Allarme legionella alla Canottieri Baldesio, dove le analisi periodiche delle acque hanno rilevato la contaminazione nelle docce al secondo piano dello spogliatoio maschile. “Abbiamo messo in atto i protocolli previsti dalla normativa per la sanificazione”, si legge nell’avviso comunicato ai soci.

Oggi martedì 9 giugno  tutte le docce dello spogliatoio maschile (primo piano – secondo piano – solarium) non saranno utilizzabili per sanificazione.

Domani mercoledì 10 giugno  saranno nuovamente disponibili le docce del primo piano e del solarium maschile.

Le docce poste al secondo piano saranno riaperte il prima possibile, a valle della verifica dell’avvenuta sanificazione.

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