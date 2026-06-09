Marini 1950, restyling al Martino Bassi: “Ora puntiamo alla tribunetta”

Una realtà storica del calcio cremonese, la Asd Marini 1950, ha investito nelle proprie strutture ammodernandole in vista della prossima stagione. Parliamo ovviamente del campo, il Martino Bassi di via San Quirico, come racconta il presidente del club Marco Grassi: “Abbiamo rifatto completamente il terreno di gioco del Martino Bassi, che non era mai stato rifatto, mai ritoccato.

Abbiamo rifatto completamente l’impianto di illuminazione, dotando il Martino Bassi di un sistema a led di ultima generazione. Abbiamo inoltre ristrutturato gli spogliatoi: non solo una semplice ritinteggiatura, ma anche il rifacimento dell’impianto elettrico, con l’installazione di luci a led. Abbiamo tolto le reti davanti agli spogliatoi per rendere l’impianto un po’ più, passatemi il termine, all’inglese. Concludo sottolineando che ci sono le telecamere di sicurezza e una rete antisfondamento che separa pubblico dal campo. Adesso la ciliegina sulla torta sarebbe dotarlo di una tribunetta, ma ci stiamo lavorando”.

Per la prossima stagione le squadre non cambieranno, dall’attività di base all’Under 21, un vero e proprio fiore all’occhiello, sottolinea Grassi: “Ci tengo a precisare che siamo l’unica realtà nel cremonese ad avere una squadra dell’Under 21. L’anno scorso è stato un successo: siamo arrivati quinti in classifica, quest’anno vogliamo alzare un po’ di più l’asticella. Posso dirlo con certezza: l’anno prossimo avremo un focus principalmente sulla pre-agonistica“.

Per la prossima stagione la Marini aprirà un’academy a Castelverde: “Dalla stagione prossima lo ufficializzeremo ulteriormente, perché avremo la possibilità di avviare un’academy proprio all’oratorio di Castelverde per i più piccoli — esordienti, pulcini, primi calci e scuola calcio — con allenatori di livello“.

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