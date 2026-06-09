Offerte di lavoro, 114 opportunità. E giovedì scatta il job day sull’alimentare
L'inizativa di incontro domanda - offerta si terrà in via Dante 136 a Cremona
Sono 114 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona questa settimana, oltre alle altre opportunità di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego, ma pubblicate sul portale istituzionale al link https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php
L’attenzione questa settimana è concentrata sulle sedi di Cremona e Soresina del CPI che in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Al Centro, organizzano il Job Day “Alimentare al Centro”, dedicato alle opportunità nel settore agroalimentare.
L’evento si terrà giovedi 11 giugno presso l’Ufficio Territoriale di Regione Lombardia, Via Dante 136 a Cremona. Ulteriori dettagli alla pagina https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=7242
Questo il programma della giornata a cui occorre prenotarsi:
09.15 – 09:40 Arrivo candidati + registrazione
09.30 – 09:40 Caffè di benvenuto
09:40 – 10:00 Speaking organizzatori e autorità
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra imprese del comparto agroalimentare e persone alla ricerca di opportunità professionali, con colloqui conoscitivi, momenti di orientamento e presentazione delle figure ricercate dalle aziende del settore.