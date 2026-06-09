Ora è ufficiale, Christian Botturi nuovo direttore sportivo grigiorosso

È fatta. Christian Botturi è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Cremonese. La firma è arrivata e con essa si chiude il primo capitolo del nuovo corso grigiorosso dopo la retrocessione in Serie B. Il dirigente bresciano, classe 1980, è l’uomo scelto dalla società, questo il comunicato ufficiale:

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Christian Botturi l’incarico di direttore sportivo del club grigiorosso con decorrenza 1° luglio 2026. Il dirigente sarà legato alla società fino al 30 giugno 2028. Proprietà e società porgono il loro benvenuto al direttore Botturi e gli augurano buon lavoro.”

Botturi inizia la propria carriera dirigenziale nell’Atalanta in qualità di osservatore; nel 1999 ricopre il ruolo di direttore sportivo e responsabile del settore giovanile del Montichiari, incarico che manterrà per circa dieci anni. Conclusa la lunga parentesi rossoblù, seguono le esperienze con la prima squadra del Lumezzane e i settori giovanili di Mantova, Inter e Brescia. Del Brescia è stato anche direttore sportivo nella stagione 2021-22. Successivamente passa alla Pro Sesto, dove è protagonista di un’ottima stagione conclusasi con il 4° posto in campionato nel 2022-23 e al Mantova: con i virgiliani il direttore sportivo centra prima la promozione in Serie B nel 2024 e poi la salvezza nel 2025.

Il cantiere è aperto e il secondo nodo da sciogliere è già sul tavolo: l’allenatore. Uno dei primi confronti di Botturi da direttore sportivo della Cremonese sarà con mister Marco Giampaolo, per capire se il progetto tecnico e quello dirigenziale parlano la stessa lingua. Se la risposta sarà sì, la coppia Botturi-Giampaolo sarà il punto di partenza di questo nuovo capitolo grigiorosso.

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