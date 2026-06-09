Palmigiano “La Sicilia riveste una grande importanza per la Lituania”





PALERMO (ITALPRESS) – “Questa iniziativa testimonia l’importanza che Palermo e la Sicilia rivestono per la Lituania. È anche un segno di gratitudine che i siciliani rivolgono al popolo lituano attraverso il concerto dedicato a Ciurlionis, uno dei più importanti compositori lituani. Si tratta di un omaggio che la Sicilia rende alla Lituania e di una testimonianza dei numerosi scambi che esistono tra i nostri Paesi”. Lo ha detto il console della Repubblica di Lituania per la Sicilia, Alessandro Palmigiano, in occasione dell’evento tenutosi a Villa Lituania, a Palermo. vbo/mca2

(Fonte video: Consolato della Repubblica di Lituania)

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