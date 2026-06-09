Stefano Erba (Fnm): “Investiamo 55 mln per una rete di rifornimento a idrogeno”





MILANO (ITALPRESS) – “Come Fnm abbiamo deciso di investire per realizzare degli impianti di rifornimento di idrogeno lungo le autostrade che il Gruppo gestisce, quindi le tangenziali di Milano e l’autostrada A7 verso Genova. Abbiamo realizzato un progetto che, con un investimento di 55 milioni di euro, prevede di realizzare 5 impianti di rifornimento”. Lo ha detto Stefano Erba, direttore strategia e sviluppo di Fnm Spa, a margine di una conferenza stampa presso la House of BMW Italia, a San Donato Milanese, dedicato al ruolo strategico dell’idrogeno e delle tecnologie fuel cell.

xh7/col3/azn

© Riproduzione riservata