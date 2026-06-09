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Tg News – 9/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuovi bombardamenti di Israele in Libano
– Tajani “Parole di Ben Gvir su Italia inaccettabili e indegne”
– Russia, l’Ue presenta nuove sanzioni
– Ponte sullo Stretto, 3 persone indagate per corruzione
– Nuovo contratto per gli Statali, aumento medio di 160 euro
– Treni, sospeso lo sciopero dell’11 Giugno
– Papa a Barcellona, preghiera in Cattedrale in catalano
– Ad Anas il premio Mediastars per un claim in difesa degli animali
– Previsioni 3B Meteo 10 Giugno
/gtr
– Nuovi bombardamenti di Israele in Libano
– Tajani “Parole di Ben Gvir su Italia inaccettabili e indegne”
– Russia, l’Ue presenta nuove sanzioni
– Ponte sullo Stretto, 3 persone indagate per corruzione
– Nuovo contratto per gli Statali, aumento medio di 160 euro
– Treni, sospeso lo sciopero dell’11 Giugno
– Papa a Barcellona, preghiera in Cattedrale in catalano
– Ad Anas il premio Mediastars per un claim in difesa degli animali
– Previsioni 3B Meteo 10 Giugno
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