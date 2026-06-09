Trambusto e lanci di bottiglie la scorsa notte al Luna Park, due ventenni in ospedale

Un altro episodio violento la scorsa notte in via Portinari del Po, nei pressi del Luna Park, dopo quello tra domenica e lunedì che ha visto l’intervento della Polizia per bloccare un trentenne già noto alle forze dell’ordine che minacciava con un coltello alcuni conoscenti.

Stavolta l’intervento dei Carabinieri della Radiomobile è stato sollecitato a causa di una colluttazione avvenuta nei pressi del Luna Park tra alcuni ragazzi tra i 18 e i 20 anni e i vigilanti. E’ successo poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì, e l’esatta dinamica è in corso di definizione proprio in queste ore.

Da quanto si è potuto apprendere due ragazzi, molto probabilmente ubriachi, avevano infastidito alcuni frequentatori del Luna Park lanciando bottiglie e insulti e per questo erano stati allontanati dagli addetti alla vigilanza. Poi però si sono riavvicinati cercando di tornare a infastidire le persone e creando scompiglio e a quel punto sarebbe avvenuta la colluttazione. Due ventenni hanno subìto lesioni e sono stati portati in portati in codice giallo al Pronto Soccorso.

I Carabinieri stanno acquisendo le testimonianze delle persone coinvolte e di chi ha assistito ai fatti per ricostruire eventuali responsabilità.

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