Via Eridano, perde il controllo e tampona un’auto in sosta

Mattinata movimentata lungo la tangenziale di Cremona. Intorno alle ore 8:30, si è verificato un incidente stradale che ha causato qualche rallentamento alla viabilità cittadina, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L’episodio è avvenuto nel tratto situato proprio di fronte alla nota “Officina del Gelato”, a poca distanza da largo Moreni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il conducente al volante di un’Alfa Romeo stava percorrendo la carreggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo.

L’auto ha così sbandato, finendo la sua corsa con un violento impatto contro una BMW che si trovava regolarmente parcheggiata a lato della strada. Il forte rumore dello scontro ha subito richiamato l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona.

Fortunatamente, nonostante i vistosi danni materiali riportati dalle carrozzerie di entrambe le vetture, non si registrano feriti. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Cremona per effettuare i rilievi di rito, gestire il traffico nell’orario di punta e chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Poco dopo è sopraggiunto anche il carro attrezzi, necessario per la rimozione dei mezzi incidentati e per mettere in sicurezza la carreggiata.

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