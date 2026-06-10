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Cronaca

Auto sospetta segnalata per furti fermata a Monticelli: denunciato il conducente

di Laura Bosio

Gli accertamenti della Polizia Locale di Monticelli hanno rivelato precedenti legati a traffici illeciti, mentre il conducente è stato denunciato per guida senza patente

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Un altro intervento della polizia locale di Monticelli, per prevenire reati predatori sul territorio della bassa. Nei giorni scorsi, infatti, il comandante Maurizio Gioacchini ha intercettato e fermato un’auto che figurava tra quelle segnalate nell’ambito di furti.

Le persone a bordo, risultate sprovviste di documenti, si sono dimostrate poco collaborative, tanto che il comandante ha dovuto chiedere rinforzi. Gli occupanti sono quindi stati accompagnati in caserma. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che si trattava di soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti.

Inoltrei il conducente guidava senza patente,  motivo per cui è stato denunciato. Sono poi in corso le indagini per approfondire le circostanze per le quali gli uomini sospetti si trovavano in paese. “Il tempestivo intervento ha permesso di interrompere sul nascere eventuali intenti delittuosi a danno dei cittadini della zona, mettendo a frutto le funzionalità degli impianti di videosorveglianza” ha commentato Gioacchini.

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