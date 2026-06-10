Auto sospetta segnalata per furti fermata a Monticelli: denunciato il conducente

Un altro intervento della polizia locale di Monticelli, per prevenire reati predatori sul territorio della bassa. Nei giorni scorsi, infatti, il comandante Maurizio Gioacchini ha intercettato e fermato un’auto che figurava tra quelle segnalate nell’ambito di furti.

Le persone a bordo, risultate sprovviste di documenti, si sono dimostrate poco collaborative, tanto che il comandante ha dovuto chiedere rinforzi. Gli occupanti sono quindi stati accompagnati in caserma. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che si trattava di soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti.

Inoltrei il conducente guidava senza patente, motivo per cui è stato denunciato. Sono poi in corso le indagini per approfondire le circostanze per le quali gli uomini sospetti si trovavano in paese. “Il tempestivo intervento ha permesso di interrompere sul nascere eventuali intenti delittuosi a danno dei cittadini della zona, mettendo a frutto le funzionalità degli impianti di videosorveglianza” ha commentato Gioacchini.

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