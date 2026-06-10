Bruno (Argotec): “Fondi Ue decisivi per innovazione e progetti Iride”

(Adnkronos) – “I fondi europei hanno rappresentato un elemento chiave per lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico nel settore aerospaziale, contribuendo in modo significativo alla realizzazione di programmi strategici di osservazione della Terra e monitoraggio ambientale”. Lo ha detto Edoardo Bruno, giovane ingegnere spaziale che contribuisce alla realizzazione di progetti finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation Eu), beneficiario dei fondi. Edoardo è flight operations engineer di Argotec, azienda spaziale di Torino, ed è intervenuto al lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea ‘Più forti insieme’, dedicata al Bilancio Ue. “I fondi europei hanno rappresentato una grande spinta per la nostra azienda – ha detto -, perché sono stati il motore principale che ha permesso la realizzazione del progetto Iride, in particolare EO, una costellazione di satelliti che oggi sta monitorando il territorio italiano attraverso l’acquisizione di immagini utili al controllo delle coste, alla gestione delle calamità e al monitoraggio ambientale. Si tratta di strumenti che rappresentano un grande aiuto non solo per le istituzioni, ma per tutta la comunità europea”.

Il contributo dei finanziamenti comunitari, secondo il tecnico di Argotec, si inserisce in un contesto di sostegno all’innovazione e alla crescita industriale. “Nel nostro caso non è stato particolarmente difficile accedere ai fondi – ha osservato -, proprio perché il progetto è stato riconosciuto come altamente innovativo e in grado di dare un impulso significativo allo sviluppo tecnologico del Paese e dell’Europa”. Bruno ha evidenziato, inoltre, l’impatto positivo anche sul piano professionale e operativo. “Per me è stata un’esperienza molto importante anche dal punto di vista lavorativo – ha detto -. Mi occupo delle operazioni di volo dei satelliti, cioè del loro mantenimento in orbita durante tutto il ciclo di vita, un’attività che richiede continuità e grande precisione”.