Carmela Remigio con Karalis Antiqua Ensemble al Monteverdi Festival

Il Monteverdi Festival entra nel vivo della programmazione con un recital molto atteso e dedicato al ‘600 , che vede protagonista Carmela Remigio, soprano raffinata e acclamata dalla stampa nazionale e internazionale, al Teatro Filodrammatici venerdì 12 giugno (ore 21). Con lei sul palco Karalis Antiqua, ensemble di recente formazione guidato da Federico Fiorio.

Solista versatile e artista raffinata, soprano lirico di celebrata maestria, Carmela Remigio omaggia il Monteverdi Festival con un recital dedicato al ‘600, accompagnata dall’ensemble di recente formazione Karalis Antiqua e Federico Fiorio alla direzione, già ospite del Festival 2023.

Allieva del grande baritono cremonese Aldo Protti, ha sviluppato una carriera sensazionale affiancando leggende della lirica, da Claudio Abbado a Luciano Pavarotti, senza mai dimenticare le raffinate seduzioni della musica barocca

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