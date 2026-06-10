Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 10/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Il prigioniero”, il ritorno di Alejandro Amenabar
– “Disclosure Day”, il nuovo film di Steven Spielberg
– “La cronologia dell’acqua”, esordio alla regia di Kristen Stewart
– “Le bambine”, film a quattro mani delle sorelle Bertani
mgg/azn
– “Il prigioniero”, il ritorno di Alejandro Amenabar
– “Disclosure Day”, il nuovo film di Steven Spielberg
– “La cronologia dell’acqua”, esordio alla regia di Kristen Stewart
– “Le bambine”, film a quattro mani delle sorelle Bertani
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