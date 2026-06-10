Cozzoli “Lo sport non è solo tempo libero e intrattenimento, ma anche business”

PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna essere ambiziosi, non accontentarsi. Lo sport non è solo tempo libero e intrattenimento, ma ha una fortissima valenza sociale, valoriale, di crescita dei nostri giovani: è inoltre business, turismo, occupazione, Pil”. Così Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, presentando al Circolo del Golf di Palermo il suo libro ‘L’anima sociale e industriale dello sport’. “Questo libro vuole testimoniare ancora una volta che lo sport può fare la differenza, migliorare la vita delle persone ed essere un volano di crescita economica e occupazionale del Paese. Dobbiamo far sì che lo sport cresca in termini di business, visto che in Italia non facciamo abbastanza per valorizzarne la capacità di produrre reddito, occupazione e sviluppo economico. D’altro canto più cresce la Sport Industry, più risorse possono essere destinate allo sport sociale: da questo punto di vista lo Stato può fare tanto, oggi tutti i cittadini hanno il diritto allo sport all’interno della Costituzione e questo significa renderlo accessibile, aperto, di tutti e per tutti”.

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