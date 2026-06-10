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Crosetto “Iran e Ucraina? Il nostro Paese ne ha abbastanza delle guerre”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’impegno della Marina viene ricordato in una giornata come quella di oggi. Nessuno sa che in questo momento, in giro per il mondo e a migliaia di chilometri di distanza, ci sono persone che stanno difendendo gli interessi dell’Italia, magari lontani anche sei mesi dalle proprie famiglie. Nessuno conosce qual è l’impegno dei militari e bisogna ricordarlo ogni tanto”. Queste le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto a margine della cerimonia per la Giornata Della Marina 2026, celebrata nei pressi del molo Vittorio Veneto del Porto di Palermo. “Questo Paese, io per primo, ne ha abbastanza di guerre. Ogni famiglia italiana, così come la nostra economia e le imprese, stanno pagando un prezzo che non ha senso pagare per queste guerre”, ha aggiunto. xi6/vbo/mca2

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