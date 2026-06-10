Dà in escandescenze in piazza Roma e aggredisce i carabinieri: denunciato 37enne

Caos in piazza Roma nella serata di martedì, dove un uomo ubriaco ha creato diversi problemi, disturbando un evento musicale in corso e creando scompiglio. A finire nei guai è un 37enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere delle accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e di ubriachezza molesta.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30, quando l’uomo ha fatto irruzione all’interno di una tensiostruttura presenta ai giardini pubblici, dove un’associazione stava festeggiando una ricorrenza, con musica dal vivo. In palese stato di alterazione e con atteggiamento aggressivo, l’uomo ha iniziato a gridare e a dare in escandescenze, interrompendo l’esibizione musicale.

Sul posto è stata inviata tempestivamente una pattuglia della Sezione Radiomobile. I militari hanno raccolto le testimonianze, visto che il soggetto nel mentre si era allontanato, e hanno avviato le ricerche. Poco dopo è arrivata una seconda segnalazione, in quanto il 37enne era tornato a creare scompiglio. A quel punto i militari lo hanno individuato e cercato di fermarlo.

L’uomo si è dato alla fuga, ed è stato fermato dopo un breve inseguimento. Alle richieste di esibire i documenti, ha dato nuovamente in escandescenze e la situazione è degenerata in una colluttazione, nella quale ha cercato di colpire e mordere i carabinieri.

Una volta immobilizzato e condotto in caserma, è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato sanzionato per l’ubriachezza molesta. Inoltre, come previsto dal regolamento di polizia urbana di Cremona, ha ricevuto un ordine di allontanamento dalla piazza per 48 ore.

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