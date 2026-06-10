Disabilità, ripristinati i fondi per i centri estivi, il Pd: accolta nostra sollecitazione

Egregio Direttore,

dopo settimane di sollecitazioni e insistenza e dopo l’approvazione con colpevole ritardo del Piano nazionale non autosufficienza da parte del Governo, la giunta regionale, rispondendo alla nostra ultima interrogazione presentata martedì in consiglio regionale, ha annunciato a breve la delibera regionale di trasferimento dei fondi misura B1 e B2 ai comuni, così da garantire anche i servizi legati alle attività ricreative estive per bambini e ragazzi con disabilità.

Approvazione che, mi auguro, possa avvenire entro la prossima settimana.

La situazione di incertezza di questi mesi, che ha seguito i ritardi nell’approvazione del Piano nazionale per la non autosufficienza, è gravata non poco sulle famiglie, soprattutto in vista dell’estate e con la fine dell’anno scolastico.

Per questo ci auguriamo che in futuro la programmazione in tema di disabilità e misure di sostegno possa essere migliorata con tempi più celeri e ragionevoli.

Ora l’auspicio è che tali finanziamenti vengano strutturati almeno fino a fine legislatura, per garantire un minimo di stabilità e continuità ai Comuni così come avevamo chiesto nella nostra mozione approvata nel 2024 e che – sia per la quota parte statale che ragionale – ci sia un adeguamento economico rispetto ai bisogni che negli anni sono aumentati.

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