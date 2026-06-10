Ultime News

10 Giu 2026 Giunta storica a Corte de’ Frati: per la prima volta una donna in amministrazione
10 Giu 2026 Mondiali di calcio al via… E c’è anche un po’ di Cremonese
10 Giu 2026 Così rinasce la ex Piacenza Rimorchi: ecco il progetto di riqualificazione a firma Ocrim
10 Giu 2026 Invecchiamento attivo: fa centro l’iniziativa di Futuro Salute a Casalmorano
10 Giu 2026 Rischio leishmaniosi: focolai in vaste zone della Lombardia tra cui Cremona
Nazionali

Donzelli chiude a Vannacci: “E’ contro di noi, vuol far cadere il governo”

(Adnkronos) – C’è “una serie di persone” che è “contro il lavoro che sta facendo il governo di centrodestra”, e “tra questi c’è anche Vannacci”. Lo dice il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a ‘Point break’ di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, in onda stasera sul canale 550 San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. “Non vedo perché dovrei parlare di alleanza con uno che è contro di noi esattamente come il Pd. Vannacci è tra quelli che vorrebbero far cadere il governo Meloni”, avverte Donzelli. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...