Fuga e inseguimento a folle velocità tra le vie della città, arrestato 40enne

Martedì sera la Polizia di Stato di Cremona ha arrestato un 40enne italiano che, dopo aver ignorato l’alt degli agenti, si è lanciato in una fuga rocambolesca.

Gli equipaggi delle Volanti stavano svolgendo l’ordinario servizio di controllo del territorio, quando hanno intercettato un’auto in via dei Pescatori, condotta da un uomo noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti penali e di polizia, nonché destinatario di misure di prevenzione personale.

Alla vista delle pattuglie l’uomo è scappato, percorrendo a forte velocità diverse arterie cittadine, senza rispettare la segnaletica stradale e creando una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.

L’inseguimento si è concluso in via Fulcheria, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo e e mettergli le manette ai polsi. Gli accertamenti succesivi hanno inoltre consentito di accertare la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cremona, che gli è valso anche una denuncia.

Inoltre, il 40enne aveva addosso 0,6 grammi di cocaina, per i quali gli è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che l’autovettura condotta dall’arrestato risultava già sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada ed era sprovvista della copertura assicurativa. Il mezzo è stato quindi posto sotto sequestro.

Nei confronti del quarantenne, considerati i precedenti, verrà valutata l’adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

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